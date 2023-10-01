الاتحاد عازم على الإطاحة بالفتح ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب

يسعى سهرة اليوم الأحد، فريق اتحاد العاصمة، لتخطي عقبة ضيفه الفتح الرباطي المغربي، وحجز مقعد في دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويستقبل الاتحاد ممثل المغرب بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة الـ 20:00، ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني لكأس “الكاف”.

وكان أشبال عبد الحق بن شيخة، أبطال النسخة الأخيرة. قد قطعوا نصف تأشيرة العبور إلى مجموعات الـ”كاف” عقب فرضهم التعادل على الفتح الرباطي، في لقاء الذهاب الذي جرى بالمغرب.

ويكفي الاتحاد، الفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا. من أجل التأهل إلى دور المجموعات. ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب القاري بثبات، بحثا عن التتويج الإفريقي الثالث في تاريخ النادي.