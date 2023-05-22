الاتحاد يسافر إلى تنزانيا هذا الخميس تحسبا لذهاب نهائي “الكاف”

حددت إدارة إتحاد العاصمة، تاريخ الـ 25 ماي الجاري، موعدا للسفر إلى تنزانيا، تحسبا لمواجهة نادي يونغ أفريكانز المحلي، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويلتقي الاتحاد يوم الأحد المقبل 28 ماي الجاري، بنظيره التنزاني، في ذهاب نهائي “الكاف“. بينما تلعب مواجهة العودة يوم السبت الـ 3 من شهر جوان الداخل بالجزائر.

وكشف رضا عبدوش، المدير العام للاتحاد. في تصريحات له بعد لقاء أمس أمام بارادو، بأن بعتة الفريق ستغادر أرض الوطن الخميس المقبل، عبر طائرة خاصة.

كما وجه عبدوش، شكره إلى شركة “سيربور” مالكة أغلبية أسهم الاتحاد. بعدما وفرت أمام التشكيلة كل الإمكانيات للسفر في ظروف جد إيجابية.

وثمن ذات المتحدث وضع طائرة خاصة تحت إشارة النادي، مبرزا بأن السفر من بلد إلى بلد يجعل اللاعبين يفشلون ويفقدون تركيزهم.

وختم عبدوش: “حينما تغادر الطائرة مباشرة نحو المدينة التي سنلعب فيها، سنكسب الوقت، واللاعبون يصلون مرتاحين.. وحتى في العودة لن نتعب كثيرا تحسبا لمباراة الإياب”.