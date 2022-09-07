الرقم السري :

138275

أصيلة ستداوي لك الجراح..

مهما وجدت المفتاة من دلال وحب في بيت أهلها، إلا أن حلم ارتاد الثوب الأبيض يبقى يراودها. فهي لابد أن تكمل نصف دينها، وأن تبني أسرة وتحافظ على شملها وتسعى لتحقيق السعادة فيها والاستقرار. هذا تماما ما تريده فتاة من ولاية سطيف، اتصلت بنا تريد أن تحظى بفرصة معنا اليوم في نشر إعلانها. تبلغ من العمر 39 سنة، عازبة لم يسبق لها الزواج، حرفية في المنزل، جميلة الشكل ومتوسطة القامة. ربة بيت ممتازة وسليلة أسرة شريفة.

تحلم بالاقتران على سن خير الأنام، إلى جانب رجل تحتمي به وتستند عليه فيما بقي لها من أيام. رجل يقدر المرأة يتخذها زوجة ورفيقة عمر، سنه يكون أقل من 50 سنة، تريده من إحدى ولايات الشرق الجزائري. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق او أعزب، يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

138276

الاستقرار غايتي.. وراحتك مهمتي

حقيقة يعتبر الطلاق أبغض الحلال، وأمر مر يصعب على المرأة خاصة تجرعه، لكن بالرغم من ذلك لابد أن نتشبث بالأمل والاستقرار. ولابد أن تستمر الحياة، لذا قررت أن أمنح لنفسي فرصة من خلال هذه الصفحة الغراء. وأبحث عن مؤنس لقلبي أكمل إلى جانبه مشوار عمري.

أنا امرأة من الغرب، أبلغ من العمر 47 عام، مطلقة بدون أولاد، جميلة ومحترمة، سيدة بيت من الطراز الرفيع. مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، أريد أن يجمعني القدر برجل تقي يخشى الله، يكون محترما وجادا. أرعاه بحبي وأمنحه ودي وأكون له قرة عين وخير متاع، أفضله من الغرب أو الوسط، عاملا مستقرا. سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أقبل أن أكون الثانية لأنني مؤمنة بمبدأ التعدد مع شخص يضمن لي العدل والمساواة.

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