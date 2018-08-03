الامن تونسي يوقف شخصين متورطين في هجوم بيولوجي تم إحباطه بألمانيا

أوقفت مصالح الأمن التونسية اليوم الجمعة شخصين متورطين بهجوم بيولوجي تم إحباطه بألمانيا.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية التونسية سفيان الزغق لوكالة فرانس برس ان الموقوفين لهم علاقة بالتونسي المقيم بألمانيا.

المدبر للهجوم بالقنبلة الذي تم إحباطه”.

حيث أحبطت الشرطة الألمانية في شهر جويلية هجوما بسلاح بيولوجي في كولنيا يزعم أنه مخطط من تونسي .

وكشف قائد الشرطة الالمانية هولغر موينش “كانت هناك استعدادات ملموسة لمثل هذا العمل بما يمكنن ان يطلق عليه قنبلة بيولوجية”.

وكان وقتها الشرطة أعلنت أنه أوقفت تونسيا كان بصدد التخطيط للهجوم .

مضيفا انه كان من شأن هذا الهجوم أن يصبح “غير مسبوق في ألمانيا “.

وان المشتبه به تحصل على المعلومات حول إنتاج مثل هذه الاسلحة عبر الأنترنت .

وقد تم توقيف المشتبه به والمدعو سيف الله إتش في كولونيا عقب ضبظ عل مادة الريسين الشامة بشقته.

أي ما يكفي من المواد لإنتاج حوالي 1000 جرعة من ماة الريسين.