البرتغالي لياو يوجه رسالة تحفيزية لبن ناصر

وجه النجم البرتغالي، رفائيل لياو، رسالة دعم وتحفيز إلى زميله في نادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، الذي يعاني من إصابة ستبعده إلى نهاية سنة 2023.

وأعاد لياو، نشر فيديو، لبن ناصر، وهو يتدرب بمصحة “أسبيتار” القطرية، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، وعلق عليها: “إنه قادم”.

وأصيب بن ناصر، في إياب نصف نهائي “الشامبينز ليغ” أمام انتر ميلان ماي الماضي، وباشر قبل أيام فقط رحلة العلاج بمصحة “أسبيتار” أملا في العودة قبل الموعد المحدد، وتعزيز حظوظه في لعب كان كوت ديفوار مع الخضر، المقررة ما بين جانفي وفيفري 2024.