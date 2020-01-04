البرلمان الليبي يصوت على إحالة السراج للنائب العام

أخبار العالم
  • -
  • 0
البرلمان الليبي يصوت على إحالة السراج للنائب العام
بقلم نسرين محفوف

صوت البرلمان الليبي اليوم السبت، على إحالة من وقع على اتفاق تركيا والوفاق للنائب العام.

كما طالب نواب ليبيون بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.

ودعا نائب ليبي خلال جلسة للبرلمان في بنغازي لبحث التدخل العسكري التركي، إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.

وطالب النائب بتوجيه تهمة “الخيانة العظمى” لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، وتحويل تحويل فايز السراج للنائب العام بتهمة الخيانة.

وشكلت خارجية البرلمان فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.

وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=750555

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com