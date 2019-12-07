عاجل

البرلمان يستأنف أشغاله.. ويناقش مشروعي قانون

الوطني
  • -
  • 0
البرلمان يستأنف أشغاله.. ويناقش مشروعي قانون
بقلم نويس عبد الجلال

استأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله مساء يوم السبت، بمناقشة مشروعي قانون يخص قطاعي التعليم العالي والبريد والمواصلات.

وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، كل من مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي  و التكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

كما واصل نواب البرلمان بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، في جلسة ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين.

وشهدت المناقشة حضور كل من وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان

هدى، ووزير التعليم العالي الطيب بوزيدة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=738033

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com