البرلمان يستأنف أشغاله.. ويناقش مشروعي قانون

استأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله مساء يوم السبت، بمناقشة مشروعي قانون يخص قطاعي التعليم العالي والبريد والمواصلات.

وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني، كل من مشروع قانون يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

كما واصل نواب البرلمان بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية، في جلسة ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين.

وشهدت المناقشة حضور كل من وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان

هدى، ووزير التعليم العالي الطيب بوزيدة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، .