البطاطا.. تموين الأسواق الوطنية إلى نهاية نوفمبر

أطلق الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الخميس، عملية “واسعة” لتموين الأسواق الوطنية بكميات “معتبرة” من البطاطا. وهذا وفق برنامج سيتواصل إلى غاية نهاية نوفمبر المقبل، بهدف ضمان وفرة هذه المادة لصالح المستهلك وبأسعار في المتناول.

وأعطى المدير العام للديوان، عبد العزيز أوشمن، إشارة انطلاق أول عملية استخراج لمخزون البطاطا من بلدية مفتاح بأقصى شرق البليدة. وأوضح، أن هذه العملية “مهمة جدا” حيث ستسمح بتموين الأسواق الوطنية انطلاقا من 12 ولاية. مشددا أن المرحلة الأولى من البرنامج التي تمتد لـ10 أيام بدء من اليوم.

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وتستهدف العملية، تموين الأسواق الوطنية، بأزيد من 10 ألاف طن على أن تتواصل كل عشرة أيام أخرى لغاية نهاية نوفمبر. وتشمل عملية إخراج مخزون البطاطا لتموين الأسواق، المخازن الموجودة بـ12 ولاية وهي كل من تلمسان، معسكر، غليزان. بالإضافة إلى عين الدفلة غربا إلى البليدة، تيبازة، بومرداس، الجزائر العاصمة، المدية، والبويرة وسطا وغيرها.

وأشار المتحدث، إلى أن ندرة البطاطا في الأسواق لها تبريراتها العملية والتقنية، حيث تشهد الزراعة كل موسم، فترة فراغ طبيعي. أو ما يعرف بموسمين اثنين يكون فيهما الإنتاج ضعيفا ويتراجع بسبب نهاية موسم الجني. مبرزا أن الموسمين يمتدان من (نهاية مارس إلى نهاية أفريل) ونهاية أكتوبر إلى نهاية نوفمبر.

ويتدخل الديوان الوطني-حسب أوشمن- خلال فترة الفراغ لإعادة ضبط عملية تموين ووفرة البطاطا من خلال مباشرة عملية إعادة إخراج المخزون. مبرزا أن عملية مراقبة شروط تخزين البطاطا،تخضع لعملية مراقبة دقيقة وشديدة وفقا لدفتر شروط يراعي المعايير العالمية،بجودة ونوعية المنتجات الفلاحية.

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