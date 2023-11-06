البطولة الافريقية للتايكواندو.. هاني طبيب يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل لاعب التايكواندو الجزائري، هاني طبيب، اليوم الاثنين، إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، الجارية وقائعها بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وخطف طبيب، تأشيرة ربع النهائي في فئة أقل من 74 كغ، بعد الفوز على نظيره المالي سوقودوغو عصمان بالضربة القاضية.

للإشارة فإن البطولة الإفريقية للتايكواندو، تجري بكوت ديفوار، يومي الـ 5 والـ 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة 5 رياضيين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل إسلام قطفاية في فئة 87 كغ. وهاني طبيب في فئة 74 كغ. وماسينيسا شرف في فئة 68 كغ لدى الرجال. ومرام سعد جاب الله في فئة 49 كغ، وزهرة شرف في فئة 68 كغ لدى السيدات.