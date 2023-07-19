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الرياضة

البلجيكي فندنبروك يرسّم التحاقه بشباب بلوزداد

بقلم محمد.ل
البلجيكي فندنبروك يرسّم التحاقه بشباب بلوزداد
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قدمت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، مدربها الجديد، البلجيكي “سفان فندنبروك” الذي سيقود العارضة الفنية خلفا للتونسي نبيل الكوكي.

وأعلنت إدارة الشباب في منشور على حسابها عبر “فيسبوك” بأنها تعاقد مع فندنبروك، الذي سيضم طاقمه الفني كل من “صابر بن سماعين” وجيهارد يوهوين” وفيرهايدن غريغوري.

كما أشارت إلى أن الطاقم الفني الجديد، سيقود العارضة الفنية للفريق بداية من البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” المقرر إجراؤها بالمملكة العربية السعودية، بداية من الـ 28 من جويلية الجاري.

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