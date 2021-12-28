البليدة: احتراق حافلتين لنقل الطلبة بخزرونة

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية البليدة من اخماد حريق على مستوى حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة.

وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة بالتدعيم من وحدتي بني مراد و أولاد يعيش من أجل إخماد حريق.

وهذا على مستوى حظيرة حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة. حيث تم إخماد الحريق و إنقاذ الحظيرة من وصول ألسنة اللهب إليها.

وأوضح البيان أنه تم إخماد الحريق الذي شب بحافلتين، دون تسجيل خسائر بشرية.

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بلدية أولاد يعيش بالبليدة تُكرم بدران بعد تتويجه بكأس العرب

كما أقدم المجلس الشعبي البلدي الجديد بمقر بلدية أولاد يعيش بولاية البليدة وبحضور أعضاء المجلس الجدد وجمع من الحضور بتكريم اللاعب الدولي و إبن مدينة البليدة عبد القادر بدران. وذلك بمناسبة نيله رفقة المنتخب الوطني الجزائري الكأس العربية تحت رعاية الفيفا 2021، وتهنئته بمناسبة دخوله القفص الذهبي متمنيين له حياة زوجية سعيدة. حيث كشف رئيس بلدية أولاد يعيش امحمد العيشي للنهار أن تكريم بدران جاء احتراما وتقديرا لما قدمه ابن مدينة البليدة بدران خلال كأس العربية الأخيرة.