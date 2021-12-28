البليدة: احتراق حافلتين لنقل الطلبة بخزرونة
تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية البليدة من اخماد حريق على مستوى حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة.
وفي هذا السياق أفاد بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة بالتدعيم من وحدتي بني مراد و أولاد يعيش من أجل إخماد حريق.
وهذا على مستوى حظيرة حافلات نقل الطلبة بمنطقة خزرونة. حيث تم إخماد الحريق و إنقاذ الحظيرة من وصول ألسنة اللهب إليها.
وأوضح البيان أنه تم إخماد الحريق الذي شب بحافلتين، دون تسجيل خسائر بشرية.
طالع ايضا:
بلدية أولاد يعيش بالبليدة تُكرم بدران بعد تتويجه بكأس العرب
كما أقدم المجلس الشعبي البلدي الجديد بمقر بلدية أولاد يعيش بولاية البليدة وبحضور أعضاء المجلس الجدد وجمع من الحضور
بتكريم اللاعب الدولي و إبن مدينة البليدة عبد القادر بدران.
وذلك بمناسبة نيله رفقة المنتخب الوطني الجزائري الكأس العربية تحت رعاية الفيفا 2021، وتهنئته بمناسبة دخوله القفص الذهبي
متمنيين له حياة زوجية سعيدة.
حيث كشف رئيس بلدية أولاد يعيش امحمد العيشي للنهار أن تكريم بدران جاء احتراما وتقديرا لما قدمه ابن مدينة البليدة بدران خلال كأس العربية الأخيرة.
خنشلة: وفاة سيدة بعد سقوطها من الطابق الرابع لعمارة بششار
كما توفيت مساء يوم الاثنين سيدة في العقد الثالث من العمر أم لطفل وذلك اثر سقوطها من الطابق الرابع من مسكنها العائلي بالعمارات الجديدة بدائرة ششار خنشلة.
مصالح الحماية المدنية تنقلت مباشرة بعد تلقيها اشارة بذلك اين تم تحويل السيدة على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية
وهذا بمستشفى الشادلي بن جديد بششار لتلقي الاسعافات قبل ان لفظت انفاسها الاخيرة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى باتنة.
فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة. في الوقت الذي تحقق فيه المصالح الأمنية في الحادث لمعرفة تداعياته، بعد معاينة الشرطة العلمية للجثة ومكان السقوط.