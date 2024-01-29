البنتاغون: قواتنا تعرضت لـ165 هجوما في سوريا والعراق

وأوضح ذات المصدر، إن عدد العسكريين الأمريكيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن ارتفع إلى أكثر من 40.

وأضاف “البنتاغون” أنه يقوم بتقييم، لمعرفة كيف تمكنت المسيّرة من اختراق الإجراءات الأمنية للقاعدة الأميركية في شمال شرق الأردن.

وأعلن الجيش الأمريكي،أمس ، مقتل 3 من عناصره وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في شمال شرق الأردن.