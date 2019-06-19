“البوشي” وسائق اللواء هامل..وجها لوجه أمام قاضي التحقيق

قاضي التحقيق يواجه «كمال البوشي» وسائق هامل في قضية المزايا

التحقيقات ركّزت على المزايا التي كان يستفيد منها السائق والمقابل الذي يقدمه لـ «البوشي»

قاضي التحقيق تطرق للتنقلات التي كان يقوم بها كمال شيخي على متن سيارة عائلة اللواء هامل

واجه قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، كل من المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين كمال شيخي .

والسائق الشخصي لعائلة هامل المدعو «عبد القادر.ب»، في إطار التحقيق في قضية الامتيازات، وهي إحدى القضايا المتفرعة عن قضية الكوكايين.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» نقلا، عن مصادر قضائية على صلة بالتحقيق.

فإن قضية الامتيازات هي القضية الثالثة التي يواجه فيها المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين كمال شيخي، فضلا عن قضية أخرى هي قضية المحافظين العقاريين.

وأضاف ذات المصدر بأن قضية منح امتيازات غير مستحقة ومزايا لإطارات وموظفين تضم كلا من وكيل الجمهورية لمحكمة بودواو ومساعده وكمال شيخي المدعو «البوشي» .

وابن الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون. وأكدت ذات المصادر، بأن المواجهة بين كمال شيخي المتهم الرئيسي في القضية والسائق الشخصي لعائلة هامل.

قد تركزت بالأساس على المواجهة حول أقوال المتهمين عن المزايا التي كان يقدمها كمال شيخي للسائق الشخصي لعائلة هامل والمقابل الذي كان يقدمه هذا الأخير للبوشي.

وتركز التحقيق -حسب ذات المصادر- حول العلاقة التي كانت بين الشخصين والتنقلات التي كان يجريها كمال شيخي على متن سيارة عائلة اللواء هامل.

خاصة تلك التنقلات من مكتب كمال شيخي ومنزله الكائن بالقبة نحو مطار هواري بومدين، والتي كشفت التحقيقات أنها كانت تتم على متن تلك السيارة.

لكن الحلقة المفقودة في القضية -حسب ذات المصدر- تمثلت في إذا ما كانت هذه التنقلات تتم بعلم وموافقة المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق قد وجه تهمة جديدة «لكمال البوشي» ووكيل جمهورية بمحكمة بودواو ومساعده وابن الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، متمثلة في تكوين مجموعة أشرار.