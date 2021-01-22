“البوليزاريو” يوسع نطاق عملياته العسكرية وقوات “المخزن” تعيش الجحيم!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الخميس واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ71، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، وسعوا من نطاق أعمالهم القتالية، لتشمل مواقع جديدة لتواجد قوات “المخزن”.

واستهدف قصف الجيش الصحراوي، امس الخميس، مناطق لبعاج، طارف بوهندة ولمسامير بقطاع اتويزكي.

بالإضافة الى قصف منطقة اكرارت اشديدة بقطاع الفرسية، ومنطقة قلب النص بقطاع اوسرد .

أما بقطاع حوزة فلقد تم دكّ معاقل القوات المغربية في منطقة فدرت لغراب وفدرت العش.

وبخصوص اليوم الجمعة، فلقد تم قصف معاقل قوات “المخزن” في منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، ومنطقة روس اودي الزنان بقطاع اتويزكي.

وأيضا مس قصف “البوليزاريو” قوات جنود “المخزن” المتمركزة في منطقة الفيعيين بقطاع الفرسية.

وختم البيان العسكري، أن هذه الهجمات خلفت هلعا شديدا في صفوف جيش الاحتلال المغربي، جراء الاضرار والخسائر التي يعاني منها.