“البياسجي” يبلغ ريال مدريد بسعر مبابي

كشفت تقارير صحفية اسبانية صادرة اليوم الجمعة، بأن إدارة باريس سان جيرمان، أبلغت نظيرتها من ريال مدريد، بقيمة بيع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” في هذا الصدد، بأن ريال مدريد تلقى مراسلة من البياسجي، حدد من خلالها الأخير، سعر مبابي، في حال رغبة الميرنغي في ضمه الصائفة الحالية.

كما أشارت الصحيفة الاسبانية الشهيرة، إلى أن نادي العاصمة الفرنسية، اشترط الحصول على 250 مليون أورو. من أجل التفريط في لاعبه.

وفي السياق ذاته، أكدت “ماركا” بأن فايزة العماري، والدة مبابي. وعدت مسؤولي ريال مدريد، بمحاول تقليل السعر، من أجل اتمام صفقة انتقال نجلها إلى العملاق الاسباني.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان أبعد مبابي. من تربصه الصيفي المقام حاليا في اليابان، بسبب رفض اللاعب تمديد عقده الذي ينتهي صيف 2024.