التحالف العسكري المغربي-الصهيوني يخرج لعمامرة عن صمته

أشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الجمعة إلى أن التحالف العسكري المغربي الصهيوني. يعكس نقطة التقاء بين توسعين إقليميين يدفعهما إنكار وجود ضحاياهم المحرومين من حقوقهم الوطنية غير القابلة للتصرف”.

وأوضح لعمامرة في تصريح لليومية الوطنية “كريسوس” (Crésus) على هامش أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في افريقيا. المنعقدة منذ أمس بولاية وهران أن “ظلالة السلطات المغربية تشير بوضوح إلى تصاعد غير مسبوق للهيمنة الصهيونية الزاحفة”.

وأضاف الوزير أن “كل خطوة تتخذها السلطات المغربية في هذا التحالف العسكري الخبيث تبعدها اكثر عن الجزائر وشعبها”.

أعلن الكيان الصهيوني، أن وزير دفاعه بيني غانتس، وقع خلال زيارته إلى الرباط، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن.

وجاء الإعلان على لسان متحدث باسم وزارة دفاع الكيان الصهيوني –حسب ما نقله موقع روسيا اليوم-. كما تأتي المذكرة على وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن بالصحراء الغربية من جهة وضد الجزائر من جهة أخرى.

وتوجه وزير الدفاع الصهيوني، “بيني غانتس” للمغرب بزيارة تعتبر الأولى من نوعها لوزير دفاع الكيان الصهيوني على الأقل بصفة علانية. وهو المعروف عنه بأنه مقل في تنقلاته للخارج باستثناء الولايات المتحدة الأميركية ، لأسباب يعتقد بأنها أمنية بالدرجة الأولى.

وتحدثت مصادر إعلامية أوروبية عن إمكانية الاتفاق أيضا على تسليم أنظمة الدفاع الجوي المتطورة للمغرب. إضافة إلى إقامة قواعد عسكرية للتصنت والاستعلامات والتنسيق وتبادل المعلومات.

حملات في المغرب رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني

وأطلقت جمعيتان مغربيتان، اليوم الثلاثاء، حملة رافضة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، المرتقبة غدًا إلى البلاد. وجاءت الحملات وفق بيانين لكل من جمعية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” و”الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة” غير حكوميان.

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