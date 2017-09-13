التربيع في الآذان بالمساجد ممنوع!

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الإجراء يهدف لإنهاء الجدل والصراعات بالمساجد حول كيفية أدائه

الآذان في المساجد يكون وفق صيغة المذهب المالكي فقط

حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كيفية الآذان وصيغته، وذلك بهدف توحيده على مستوى مساجد الجمهورية.

وإنهاء الجدل الذي تشهده هذه الأخيرة يوميا، بسبب الصراع حول صيغة الآذان بالعودة إلى المرجعية الدينية الوطنية.

ويهدف القرار إلى تحديد كيفية إعلام الناس بدخول الوقت الصلاة، بألفاظ معلومة مأثورة، وعلى صفة مخصوصة ومن مكان مخصص.

وتكون صيغة الآذان بالتثنية على النحو الآتي:

اللّه أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله، أشهد أن لا إله إلاّ الله،

أشهد أنّ محمّدا رسول الله، أشهد أنّ محمّدا رسول الله،

حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح،

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاّ الله.»

ويكون الترجيع بالشهادتين قبل رفع الصوت بهما، ويكون التثويب في الأذان الثاني لصلاة الفجر، وهو قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» مرتين.

وتكون كيفية الآذان بوقوف المؤذن من باب التمهل على رأس كل جملة، ورفع الآذان باللّفظ العربي ولا يصح بأي لغة أخرى.

كما يتعين مراعاة أحكام الآذان وضمان خلوه من الأخطاء التي تغيّر المعنى، مع المتابعة بين ألفاظه من دون فصل بقول أو بفعل.

ويُشرع في الأذان للصلوات المفروضة فقط ولا يؤذن لصلاة غيرها، مع ضرورة تحسين الصوت وضبط المكبرات في المسجد بشكل يحصل به السماع من دون إفراط.

ويتم إعدادا بموجب مقرر يصدر عن وزير الشؤون الدينية بطاقة فنية تحدد ضوابط تقنية متعلقة بجمالية الآذان ومكبرات الصوت.

وورد في القرار الجديد، أنه لا يجوز رفع آذان صلاة الجمعة والصلوات الخمس قبل دخول الوقت الشرعي وفقا للرزنامة الرسمية للمواقيت الشرعية المعدة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

ويُرفع الآذان الأول لصلاة الفجر نصف ساعة قبل رفع الآذان الثاني.

أما صيغة الإقامة تكون « الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله،أشهد أنّ محمّدا رسول الله

حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة،

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلاّ الله».