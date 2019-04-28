الترخيص لـ18 حزب سياسي لعقد مؤتمراتها التأسيسية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن الترخيص لـ18 حزب سياسي من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية.

وأضافت الوزارة، أنها دعت حزبين سياسيين إلى استكمال إجراءات التأسيس بعد استفادتهما سابقا من رخص عقد المؤتمر التأسيسي.

وبخصوص الجمعيات، تم إصدار 27 وصل تسجيل لجمعية وطنية وما بين الولايات وتسجيل 380 جمعية محلية، و130 جمعية دينية مسجدية.