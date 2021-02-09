التسجيل في الجامعة للمرة الثانية.. ممنوع!

مراسلة من وزارة التعليم العالي تأمر بتحويل طلبات نيل شهادة جامعية ثانية إلى جامعة التكوين المتواصل

منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الراغبين في نيل شهادة ثانية من الجامعة النظامية، وحوّلت ذلك إلى جامعة التكوين المتواصل.

وجاء في مراسلة المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين في الوزارة التي تحمل رقم 114 بتاريخ 07 فيفري 2021، تم توجيهها إلى كل مديري المؤسسات الجامعية على مستوى الوطن، والمتضمنة التسجيل لنيل شهادة ثانية في التعليم العالي، أن هذا أصبح غير ممكن، بسبب العدد الهائل من الطلبات الموجهة إلى المؤسسات الجامعية للالتحاق بمقاعد الدراسة من أجل نيل شهادة أخرى في التعليم العالي، سواء بالنسبة للطلبة للحائزين على شهادة “بكالوريا” ثانية، لا يزالوا يواصلون دراستهم الأولى أو أكملوها، أو بالنسبة للطلبة الذين أكملوا دراستهم الجامعية الأولى واستنفادوا من فترة خمس سنوات المحددة في القانون لإعادة التسجيل مرة ثانية في الجامعة.

وقصد ضبط هذه العملية في أحسن الظروف، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحويل مهام التسجيلات لنيل شهادة ثانية بجامعة التكوين المتواصل، وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2020 / 2021، وطلبت الوزارة في مراسلتها هذه، من مديري المؤسسات الجامعية، اتخاذ كامل الإجراءات اللازمة من أجل السير الحسن لهذه العملية، وذلك من خلال إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.

من جهة ثانية، انطلقت التسجيلات في جامعة التكوين المتواصل ابتداءً من الرابع فيفري إلى غاية 24 فيفري عبر موقعها الرسمي، وهذا لنيل شهادة “ليسانس” في أحد التخصصات الأكاديمية الستة المبرمجة، كاللغة الإنجليزية، قانون خاص أو عام ، الإعلام، محاسبة وتسيير، تخصص اتصال أكاديمي أو لنيل شهادة “ماستر” عن بعد في بعض التخصصات المبرمجة، كقانون أعمال أو اختصاص الشبكات والأمن أو اختصاص تسيير عمومي أو محاسبة، إلا أن التخصصات بجامعة التكوين المتواصل محدودة مقارنة بالجامعة النظامية.