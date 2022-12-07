التعليق المؤقت لإجبارية رخصة سير المركبات الخاصة لنقل البضائع

قررت وزارة النقل التعليق المؤقت لاجبارية رخصة سير العربات المخصصة للنقل للحساب الخاص للبضائع.

منذ امس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 حيز التنفيذ إجبارية الحيازة على رخصة السير لأصحاب مركبات نقل البضائع الصغيرة. وسيتم إستخراج هذه الوثيقة حسب الملف المطلوب عبر مديريات النقل على مستوى الولايات.

وكانت ذات الوزارة قد اصدرت ف تعليمة صادرة عن دخول حيز التنفيذ بداية من 6 ديسمبر 2022 لأصحاب مركبات النقل التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 05 اطنان إجبارية حيازة رخصة السير.

كما نشرت بتاريخ 29 نوفمير مصالح الدرك الوطني عبر حسابها طريقي على الفيسبوك نقلا عن وزارة النقل إجبارة حيازة رخصة السير للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي مع الحمولة 05 اطنان.

وجاء عن تعليمة صاردة من وزارة النقل وتبعا للمرسوم التنفيذي رقم 17-331 المؤرخ في 15 نوفمبر 2017 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004، المحدد لشروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، ووفقا لأحكام المادة 51 المعدلة منه.

كما ذكر صفحة طريقي على سبيل المثال رونو ماستر، هيونداي أش100، بيجو بارتنار، شاحنة “جاك”، بيجو بوكسر. إضافة إلى تويوتا هيلوكس، فيات دوكاتو.

والهدف من هذه الوثيقة التحكم في السوق الوطنية مع تنظيم حركة سير ونقل البضائع عبر الولايات بالإضافة إلى الحد من حوادث المرور.