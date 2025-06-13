الجامعة العربية تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية فجر اليوم الجمعة.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن تلك الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل حاسم وفوري لوقف هذه الهجمات التي تهدد بإشعال المنطقة. مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

واستهدف الهجوم مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.

وتوعد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي إسرائيل بـ”رد قوي ومؤلم” دون الإعلان عن تفاصيل فورية.

في حين أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته للرد، مع توقعات باستخدام صواريخ باليستية في هجوم منتظر على تل أبيب.