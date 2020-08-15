الجزائريون يؤدون أول صلاة ظهر في المساجد بعد 6 أشهر من الحجر

أدى الجزائريون عبر التراب الوطني، اليوم السبت، أول صلاة في المساجد، بعد 6 أشهر من الإغلاق.

وقد أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على أول صلاة ظهر، من مسجد العربي خالد ببلدية هراوة، للإعلان الرسمي عن الفتح التدريجي للمساجد.

وصرح وزير الشؤون الدينية بالمناسبة “اقبل الناس في كل مساجد الجمهورية لصلاة الظهر، علما أن 19 ولاية صلت الصبح في المساجد، ممن تم رفع الحجر عنها نهائيا”.

وتابع الوزير “وصلتنا صور راقية عن الالتزام بالاجراءات الوقائية، نتمنى تواصل العملية بهذا الانضباط، وندعو كل الجزائريين الى التجند لحماية الامن الصحي والقومي للبلد”.