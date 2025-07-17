الجزائر تختتم أشغال الدورة 44 للجمعية العامة لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا” وتستلم رئاستها رسميًا

اختُتمت أشغال الجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا” في دورتها الرابعة والأربعين، التي نُظمت تحت رئاسة الجزائر.

وقد استلمت الجزائر رسميًا رئاسة الدورة 44 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا”، ممثلة في شخص وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.

وعرفت الدورة 44 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا” مشاركة مميزة لوزراء الإسكان الأفارقة، حيث حضرها سبعة وزراء، إلى جانب رئيس حكومة جمهورية البنين سابقًا.

وقد أجمع كل المشاركين على نجاح الدورة 44 للجمعية العامة السنوية لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا”، مع الإشادة الكبيرة بدور الجزائر في حسن إدارة ونجاح تنظيم الدورة.

كما أشاد المشاركون بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال السكن والعمران والمدينة، والتي تم عرضها بالأرقام والنتائج.

وتم خلال هذه الدورة الاتفاق على وضع الميكانيزمات والآليات التي من شأنها استغلال الخبرة الفنية الجزائرية في مجال السكن.