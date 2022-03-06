الجزائر تدين الهجوم الإرهابي ضد معسكر للقوات المسلحة المالية
ادانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع اول امس الجمعة 4 في مالي على معسكر للقوات المسلحة المالية (فاما) في موندورو (وسط).
والذي ادى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من بين العسكريين، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.
واضاف ذات البيان، ان الجزائر تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتكرر تضامنها الكامل مع حكومة وشعب مالي الشقيق، وتؤكد لهم دعمها الكامل في الحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب.
كما أنهذا البلد المجاور سيكون قادراً على مواجهة التحديات الهائلة التي يفرضها هذا البلاء بوحدة شعبه الباسل.
وتابع ذات البيان، أن هذه الهجمات الفتاكة الجديدة وهذه الجرائم التي لا يمكن تبريرها تستدعي مرة أخرى الحاجة إلى تضافر جهودنا إقليميا ودوليا للقضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان منطقة الساحل والساحل وكافة دول المنطقة. القارة الأفريقية.
وفي نفس السياق، تكرر الجزائر عزمها الراسخ والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
كما تجدد الجزائر، دعوتها إلى زيادة تعبئة أفريقيا والمجتمع الدولي ككل من أجل استجابة جماعية سريعة وفعالة لدعم كرامة وقيمة جميع البشر.
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،اليوم الأحد، عن أسفها الشديد لتسجيل وفاة رعية جزائرية بمدينة خاركيف يوم أمس.
وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن مصالحها الدبلوماسية تعمل جاهدة، في إطار السبل املتاحة، لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن.
وبهذه المناسبة يتقدم وزير الخارجية رمطان لعمامرة بأخلص التعازي لعائلة المرحوم وذويه.
من جانب اخر جددت الوزارة نداءها لعضاء الجالية الوطنية بهذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
بالإضافة الى الإلتزام بتوجيهات وإرشادات الأمن والسلامة المعمولة بها والبقاء في تواصل دائم مع السفارة بكييف.
وأيضا مع بعثات الخارجية الدبلوماسية بكل من وارسو وبوخارست للذين عبروا الحدود ألاوكرانية باتجاه بولندا ورومانيا.
كما أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حرص السلطات الجزائرية على العمل في
هذه الظروف الصعبة، من أجل تنظيم عمليات إجلاء نحو الجزائر.
حيث تدعو كافة المواطنين المعنيين بالتواصل مع سفارات الجزائر بوارسو وبوخارست عبر أرقام الهاتف وعناوين البريد إلالكتروني المرفقة.
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عقد، بمقر وزارة الشؤون الخارجية اجتماع تنسيقي مع سفيري رومانيا وبولندا وكذا القائمة بأعمال سفارة المجر بالجزائر.
حيث تم التطرق إلى ظروف عبور واستقبال أفراد الجالية الجزائرية الذين عبروا الحدود الأوكرانية نحو أراضي هذه الدول نتيجة للأوضاع السائدة في أوكرانيا.
هذا وعبّر الدبلوماسيون خلال هذا اللقاء عن استعداد بلدانهم، بالتنسيق مع السلطات والمصالح الدبلوماسية الجزائرية المعنية، لتسهيل عملية العبور و استقبال المواطنين الجزائريين إلى حين إجلائهم.
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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها أن بعثاتها في بولندا ورومانيا إتخذت الخطوات اللازمة لتسهيل دخول مواطنينا من أوكرانيا.
وكشفت الخارجية، ان الرعية الجزائري المتوفي يدعى طالبي محمد عبد المنعم ويبلغ من العمر 24 سنة.
وأوضحت ذات الهيئة، أن الرعية الجزائري توفي إثر إصابته بطلق ناري على مستوى الرأس.
وفي الأخير دعت الوزارة الجالية الجزائرية المتواجدة بأوكرانيا للإتصال بسفارتنا بكييف لاستخراج جوازات سفر طارئة.
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أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بيانا عاجلا للجزائريين المتواجدين بأوكرانيا.
وجاء في نص البيان “على إثر التطورات الحاصلة في جمهورية أوكرانيا. تدعو وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المواطنين الجزائريين المتواجدين والمقيمين في هذا البلد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. وتفادي الخروج من مقر إقامتهم إلا في الحالات المستعجلة”.
وتبقى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية في كييف، تتابع الأوضاع عن كثب. وفي تواصل دائم ومستمر مع أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، ولهذا الغرض فقد تم وضع رقم أخضر. تحت تصرفهم للتواصل مع السفارة الجزائرية بكييف: 500068-0800.
من جهة أخرى، تضع وزارة الشؤون الخارجية تحت تصرف عائلات أعضاء الجالية بأوكرانيا
الرقم الأخضر التالي الاستفسار، إذا اقتضت الضرورة ذلك، عن وضعية أفراد عائلاتهم في هذا البلد 021 50 45 00
كما دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، ، أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة بهذا البلد إلى توخي الحذر.
وجاء في بيان سفارة الجزائر في أوكرانيا “نظرا للتطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها أوكرانيا. والإعلان عن الأحكام العرفية، تدعوا السفارة الجزائرية كافة المواطنات والمواطنين المتواجدين عبر ربوع هذا البلد. التوخي بالحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات التي تسديها السلطات الأوكرانية. لا سيما تلك المتعلقة بضرورة المكوث في البيوت وعدم التنقل إلا في الضرورة القصوى”.
وفي وقت سابق. دعت سفارة الجزائر في أوكرانيا، في بيان لها، المواطنين الجزائريين المتواجدين في الأراضي الأوكرانية إلى ضرورة التواصل مع مصالح السفارة.
كما قالت السفارة في بيان لها “نظرا للأوضاع الراهنة في أوكرانيا وتجنبا لأي طارئ. يتوجب على المواطنين الجزائريين القاطنين بأوكرانيا تحيين المعلومات الخاصة بعناوينهم وأرقام هواتفهم من أجل الاتصال بهم عند الضرورة”.
وأضاف بيان السفارة “وضعت السفارة الجزائرية في أوكرانيا خطا هاتفيا أخضر تحت رقم: 500068-0800 تحت تصرف الجزائريين للتواصل معها”.