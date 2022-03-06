الجزائر تدين الهجوم الإرهابي ضد معسكر للقوات المسلحة المالية

ادانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع اول امس الجمعة 4 في مالي على معسكر للقوات المسلحة المالية (فاما) في موندورو (وسط).

والذي ادى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من بين العسكريين، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية.

واضاف ذات البيان، ان الجزائر تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتكرر تضامنها الكامل مع حكومة وشعب مالي الشقيق، وتؤكد لهم دعمها الكامل في الحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب.

كما أنهذا البلد المجاور سيكون قادراً على مواجهة التحديات الهائلة التي يفرضها هذا البلاء بوحدة شعبه الباسل.

وتابع ذات البيان، أن هذه الهجمات الفتاكة الجديدة وهذه الجرائم التي لا يمكن تبريرها تستدعي مرة أخرى الحاجة إلى تضافر جهودنا إقليميا ودوليا للقضاء على هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار وتنمية بلدان منطقة الساحل والساحل وكافة دول المنطقة. القارة الأفريقية.

وفي نفس السياق، تكرر الجزائر عزمها الراسخ والتزامها الراسخ بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

كما تجدد الجزائر، دعوتها إلى زيادة تعبئة أفريقيا والمجتمع الدولي ككل من أجل استجابة جماعية سريعة وفعالة لدعم كرامة وقيمة جميع البشر.

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