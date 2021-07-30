الجزائر تطلق الشبكة الإفريقية للتصدير يوم الأحد

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة الإبتكار والإستشراف الاقتصادي، محمد سعيدي، رئيس الدار الإفريقية للتصدير، عن إطلاق الشبكة الإفريقية للمصدرين بداية من يوم الأحد الموافق للفاتح أوت الداخل.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم مراسلة عدد هام من الدول من أجل ضم متعامليهم للشبكة. لأن الجزائر تسعى لإيجاد مكانة في البلدان الإفريقية تسمح لها بزيادة وتيرة التصدير والاستيراد وخلق الثروة في القارة الإفريقية لفائدة الأجيال القادمة.

أوضح سعيدي في كلمته أمام الممثلين الدبلوماسيين لعدة دول إفريقية، خلال اليوم الإعلامي المنظم حول” دار افريقيا للتصدير”، أن العالم اليوم يعيش حربا اقتصادية. لابد من اكتسابها لصالح القارة الإفريقية. مضيفا أن إنشاء هذه المؤسسة يعد أولى الخطوات الفعلية لدخول الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية. حيث سيتم إرسال البيانات المحيّنة بصفة دورية إلى مختلف الهيئات الوطنية المعنية بالتجارة الخارجية. ليتمكن الفاعلون من رسم خارطة المصدرين بالجزائر بالطريقة الصحيحة.

وفي إطار العمليات التنظيمية، تمّ إنشاء البطاقة الالكترونية الذكية التي ستمنح للمصدرين المنخرطين في الدار. وتكون بمثابة جواز سفر لهم نحو الأسواق الإفريقية. ويتحصل عليها المصدر المنخرط في الدار بعد ملئ استمارة معلومات. تحتوي على مؤشرات اقتصادية وتشكل قاعدة بيانات حقيقية وآنية حول هوية المصدرين.

من جهة أخرى، تسعى مديرية التصدير واللوجيستيك بالدار، للحصول على اتفاق نهائي مع الخطوط الجوية الجزائرية للشحن. أين تسهر حاليا على التفاوض مع هذه الشركة الفرعية من أجل تخفيض تسعيرة الرحلات للمصدرين المنخرطين في الدار. وسيسمح هذا التخفيض للدار بتخفيض قيمة التذكرة أكثر من خلال دعمها. كما تبحث من جهة أخرى مع مسؤولي شركة الطيران كيفية ضمان عودة الرحلات محملة بالسلع، وأوضح قائلاً: “بدأنا في خطوات عملية مع الجوية الجزائرية للشحن بهدف الحصول على امتيازات وتخفيضات في التذاكر، وبدورنا سنخفض التكلفة للمصدرين أكثر والعمل معها لضمان عدم عودة الرحلات فارغة”.