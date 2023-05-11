الجزائر تفشل في بلوغ المونديال مُجدداً

تواصل الكرة الجزائرية تسجيل النتائج السلبية، على مستوى مختلف فئات المنتخبات الوطنية، بعد تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا 2019 وكأس العرب 2021.

فشل على مستوى الفئات الصغرى:

تعرض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمس الأربعاء، للإقصاء ضد المغرب، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، حرمه من التأهل لمونديال ذات الفئة.

وفي فئة أقل من 18 سنة، أٌقصي المنتخب الوطني، بقيادة الناخب مراد سلاطني من الدور الأول، في الألعاب المتوسطية وهران 2022.

أما المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، أقصي من الدور الأول من بطولة شمال إفريقيا 2022، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لذات الفئة.

وبالإضافة لهذا، خسر المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نهائيا البطولة العربية نسختي 2021 و2022.

وليفشل المنتخب الوطني في بُلوغ كأس إفريقيا للمرة الرابعة تواليا، بعد الإقصاء من نُسخ 2019، 2020، 2021، 2022.

وعن فئة أقل من 23 سنة، أقصي الخضر من “كان” 2023، والألعاب الأولمبية باريس 2024، بعد الإقصاء ضد غانا في الدور التصفوي الأخير.

فشل في بلوغ المونديال وخسارة نهائي الشان:

وتعرض المنتخب الأول بقيادة الناخب جمال بلماضي في سنة 2022، للإقصاء من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2022، وبعدها الفشل في بلوغ مونديال قطر 2022.

كما خسر المنتخب المحلي بقيادة الناخب مجيد بوقرة، نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023.