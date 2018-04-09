الجزائر تمنع اصطياد هذه الأسماك إلا في بداية السنة

تمّ تحديد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في المياه الخاضعة للقضاء الوطني من أول جانفي إلى 31 مارس من كل سنة.

و هذا حسب قرار وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري الصادر في الجريدة الرسمية رقم 17.

و توضّح المادة 2 من القرار، أن صيد سمك ابو سيف الطويل ممنوعة خلال هذه المدة المحددة.

بغية ضمان الراحة البيولوجية وكذا إعادة تشكيل المورد في المنطقة.

للتذكير، فإن اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في الأطلسي حددت في نوفمبر 2016 حصص سمك ابو سيف الطويل بـ 10.500 طن لبلدانها الأعضاء

وهذا في إطار مخطط إعادة التهيئة لـ 15 سنة المقبلة “2017- 2031 من الثروة العالمية لسمك أبو سيف الطويل.

و الذي يبقى يعاني من ظاهرة الصيد المفرط، و سيتم خفض هذه الحصة بـ 3 بالمئة سنويا ابتداءً من 2018 إلى غاية 2022.