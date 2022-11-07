الجزائر وإيطاليا: تشجيع الإستثمارات لإنتاج أدوية علاج الأمراض المزمنة

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الإثنين، سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بوجليس.

وحسب بيان للوزارة، يدخل هذا اللقاء، في إطار تعزيز الشراكة الجزائرية الإيطالية. وسمح اللقاء للطرفين مراجعة حالة التعاون وكذا آفاق تعزيزه في مجال الصناعة الصيدلانية.

ويأتي ذلك، على ضوء التوقيع في شهر جويلية الماضي على مذكرتين تفاهم. الأولى بين وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة الإيطالية. والثانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ANPP والوكالة الإيطالية للادوية (AIFA the Agenzia Italiana del Farmaco).

وأضاف البيان، أنه ومن المقرر عقد اجتماعات بين خبراء المؤسستين خلال الشهرالجاري. لتسريع تطبيق أحكام مذكرة التفاهم وتوسيعها للاعتراف المتبادل بين الوكالتين.

كما سمحت المناقشات بدراسة التطور وأداء الصناعة الصيدلانية الجزائرية من خلال نمو نسيجها الصناعي مما سمح لها بتغطية 70 بالمائة من احتياجات السوق.

ولهذا الغرض اتفق الطرفان على دعم وتشجيع الاستثمارات، سواء كانت مباشرة أو مختلطة. لاسيما لإنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل داء السكري والربو والسرطان.

وأخيراً، إلتزم الطرفان بتكثيف وتشجيع التبادلات بين مختلف المتعاملين الجزائريين والإيطاليين في المجال الصيدلاني. لترقية وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الأخوية والودية والتاريخية بين البلدين.