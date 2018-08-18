الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن عن تشكيل مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية

كشفت الجمعية الوطنية الفرنسية، عن تشكيل المجموعة البرلمانية للدراسات حول الصّحراء الغربية، والتي تضم نوابا وأعضاء.

بعدّة لجان داخل البرلمان الفرنسي، من بينهم نائب عن الحزب الحاكم إلى جانب آخرين يمثلون مجموعة من الأحزاب ذات وزن في السياسة الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم السبت، عن الموقع الرّسمي للجمعية الوطنية الفرنسية، أنّ هذه المجموعة يترأّسها صديق الشّعب الصّحراوي.

النائب البرلماني عن الحزب الشيوعي وعضو مجموعة اليسار الديمقراطي والجمهوري، جان بول لوكوك.

ما يعكس حجم قلق النواب الفرنسيين من مستقبل هذا النزاع، خاصّة في ظلّ إستمرار الدّور السلبي لكلّ الحكومات الفرنسية المتعاقبة. ومسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في إستمرار معاناة الشّعب الصحراوي وتعطيل بناء المغرب الكبير وإحقاق السّلام في المنطقة”.

وأكّد النائب الفرنسي، جان بول لوكوك، أنّ هذه الخطوة تعكس مدى الإهتمام بقضيّة الصّحراء الغربية، التي من الضروري أن تدرج من بين أهم المواضيع.

بالإضافة إلى “وضعيّة حقوق الإنسان والثروات الطبيعية، إلى جانب موضوع المعتقلين السياسيين الصّحراويين داخل السجون المغربية”.

كما شدّد لوكوك، على أنّ دور هذه المجموعة هو الحثّ والتذكير بضرورة احترام الحكومة الفرنسيّة لقرارات الأمم المتّحدة.