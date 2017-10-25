الجوية الجزائرية : إضراب عمال الصيانة غير شرعي.. !!

أعلن المدير العام للجوية الجزائرية، بكوش علاش، اليوم الأربعاء، أنّ إضراب عمال الصيانة غير قانوني.

وأوضح بكوش، أن الإضراب له قواعده القانونية وعمال النقابة لم يعلنوا عنه، مضيفا أنّ عليهم تحمّل المسؤولية.

في المقابل، جدّدت نقابة تقنيي الصيانة تمسكها بالاضراب إلى حين الاستجابة لجميع مطالبها.

وجاء الإضراب الذي شمل عمال الصيانة وتقنيو الجوية الجزائرية، بعد فشل الإجتماع الذي جمع مُمثلي الجوية الجزائرية بالنقابة.

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