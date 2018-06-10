الجوية الجزائرية ستبيع 15 ألف تذكرة حج بمدن وسط البلاد

انطلقت اليوم عملية بيع تذاكر الحج لوكالات الجوية الجزائرية، بعد تأخر لمدة شهر.

وفي تصريح حصري للنهار، ذكر المدير التجاري للجوية الجزائرية زهير هواوي ان 34 الف حاج بداء اليوم في اقتناء التذاكر.

وقال أن العملة تشهد ضغطا كبير لكن الجوية الجزائري تسير العملة بطريقة سلسة، و كشف ان مدن الشمال الوسطى تشهد بيع 15 الف تذكر.

كما كشف ان الشركة باعت منذ افتتاح الشبابيك اليوم أكثر من 200 تذكر.

وأن وكالات المؤسسة ستفتتح بعد الافطار ابوابها إلى غاية الساعة 11:30 دقيقة.

وستنقل الجوية الجزائري اكثر من 15 الف حاج من مجموع 34 الف هذه السنة.

و بالنسبة لشركات الطياران المنافسة للجوية الجزائرية فهذا السنة ستكون هناك 3 شركات سعودية لنقل الحجاج الجزائريين.