عاجل

الجوية الجزائرية ستبيع 15 ألف تذكرة حج بمدن وسط البلاد

الوطني
  • -
  • 0
الجوية الجزائرية ستبيع 15 ألف تذكرة حج بمدن وسط البلاد
بقلم مصطفى.ق

انطلقت اليوم عملية بيع تذاكر الحج لوكالات الجوية الجزائرية، بعد تأخر لمدة شهر.

وفي تصريح حصري للنهار، ذكر المدير التجاري للجوية الجزائرية زهير هواوي ان 34 الف حاج بداء اليوم في اقتناء التذاكر.

وقال أن العملة تشهد ضغطا كبير لكن الجوية الجزائري تسير العملة بطريقة سلسة، و كشف ان مدن الشمال الوسطى تشهد بيع 15 الف تذكر.

كما كشف ان الشركة باعت منذ افتتاح الشبابيك اليوم أكثر من 200 تذكر.

وأن وكالات المؤسسة ستفتتح بعد الافطار ابوابها إلى غاية  الساعة 11:30 دقيقة.

وستنقل الجوية الجزائري اكثر من 15 الف حاج من مجموع 34 الف هذه السنة.

و بالنسبة لشركات الطياران المنافسة للجوية الجزائرية فهذا السنة ستكون هناك 3 شركات سعودية لنقل الحجاج الجزائريين.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

the_field('ads-300-250', 'options');

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital