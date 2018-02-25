الجيش يكتشف معدات ومواد متفجرة في مخبإ للإرهاب بسكيكدة

نجحت، أول أمس، مصالح الجيش الوطني الشعبي المرابطة في منطقة عين الشرايع في أعالي تمالوس غربي ولاية سكيكدة في من العثور على مخبإ يحتوى على متفجرات وأغراض تدخل في صناعة القنابل، وكذا كمية من المواد الصيدلانية والغذائية.

واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن العملية تأتي عقب ورود معلومات دقيقة لمصالح الجيش حول رصد عناصر إرهابية يحاولون التسلل إلى أحد التجمعات السكانية القريبة من المنطقة، أين تم الترصد لهم وتمشيط المنطقة، قبل أن يتم العثور على المخبإ أسفل الوادي في منطقة وعرة،

حيث جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة بحضور فرقة من الهندسة العسكرية، التي نجحت في نزع عدد من الألغام المحيطة بالمخبأ الذي هو عبارة حفرة بعرض مترين وبها تجويف ضيف يستغله الإرهابيون كمدخل، أين تم العثور على براميل بلاستيكية تحوي مواد تستعمل في صناعة المتفجرات وعدد من المتفجرات الجاهزة للاستغلال وكذا مواد غذائية، قبل أن يتم تفجير الموقع من قبل فرقة مختصة من الجيش، لتواصل وحدات أخرى عملية تمشيط المنطقة قصد ملاحقة فلول الإرهابيين.