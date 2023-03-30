الحبس يهدّد أربعينية فرت من منزل الزوجية وتخلت عن أطفالها في أول أيام رمضان

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. قدرها 100 ألف دج في حق ربة بيت في العقد الرابع من العمر. عن تهمة الاهمال العائلي، راح ضحيتها زوجها الذي قيد شكوى أمام نيابة محكمة الحال لمتابعتها قضائيا.

وكشفت مجريات المحاكمة، أن المتهمة تركت منزل الزوجية، تاركة وراءها أربعة أطفال أصغرهم ذو خمس سنوات. خلال شهر ماي خلال شهر رمصان لعام 2022، وهذا بعد خلافات زوجية حول إكمال دراستها لتمسكها بطلبها واصرارها عليه. ورفضه من طرف الزوج الضحية، الأمر الذي جعلها ترفع دعوى الخلع أمام قسم شؤون الاسرة بنفس المحكمة شهر جويلية. قبل أن تتنازل عن الدعوى خلال جلسة الصلح، ليصدر الحكم في شهر ديسمبر بالرجوع الى منزل الزوجية لتنازل المدعية، غير أن الأخيرة لم ترجع إلى زوجها وأطفالها.

وقالت المتهمة للقاضي أن زوجها هو من دفعها للخروج من المنزل، لتعنيفه لها عدة مرات لفظا وضربا، ثم تلفظه بيوم الوقائع بعبارة “راكي مطلقة 70 ألف مرة”.

وبالمقابل أكد الزوج الضحية أنه لم يطرد زوجته ألم من المنزل العائلي وإنما وقعت شقاق بينهما حول إكمال دراستها،.فمن سنة 2014 وهي تطلب منه تطليقها، فقال لها بيوم الوقائع “راكي طلقتي روحك 70 ألف مرة”. شاكيا للمحكمة الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها الأطفال لتأثرهما بغياب والدتهم عن المنزل. مضيفا بأنه رغم محاولات إرجاعها للمنزل باقحام أفراد عائلته والأقارب الا أن كل خطواته باءت بالفشل.