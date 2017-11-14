الحضري يُساوي نفسه مع “بوفون” ويتحول لـ”مسخرة” !!

تحول قائد المنتخب المصري، عصام الحضري لموضع سُخرية لا مثيل لها في بلده، وذلك بعد تغريدته الغريبة بخصوص “جيانلويجي بوفون”.

وقام “السد العالي” بوضع نفسه في نفس المقام مع أسطورة إيطاليا :”عزائي الوحيد أنني سأتواجد و أحاول أن أعوض غيابك”.

وجاءت هذه الجملة لتُثير “عاصفة” من التعليقات الفُكاهية، من المصريين والعرب الذين تأكدوا من جديد بأن الحضري “نرجسي” فوق العادة.

وطالب آخرون، من أسطورة “الفراعنة”، الإبتعاد عن وسائل التواصل الإجتماعي والتركيز على الميدان، لأنه لايجيد أي شيء خارجه.