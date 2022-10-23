تعليمات رئاسية بأن يضمن مشروع قانون الحق النقابي حقوق وواجبات المستخدمين

أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بأن يتضمن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي تأكيدا على أن التحولات التي تشهدها الجزائر تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي يضمن حقوق وواجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد أسدى الرئيس تبون تعليمات رئاسية باستحداث أرضية لوجستية تسمح بتطبيق مضمون القانون.

كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بأن يتضمن مشروع القانون بوضوح القطاعات الحساسة التي لا تجوز فيها الإضرابات.

بالإضافة الى ان يحدد مشروع القانون بدقة متناهية اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي لتفادي التداخلات بين ما هو مهني وما هو بيداغوجي صرف في القطاعات.