الحكم على جزائري في المغرب بالمؤبّد بعد تورّطه في جريمة قتل عجوز

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف الإبتدائية بتطوان،الأسبوع الماضي، الحكم بالسّجن المؤبد على جزائري متّهم بجريمة القتل العمد المتبوع بالسّرقة.

وحسب “2M MAROC”، فإنّ هيئة المحكمة واجهت المتهم بعد حيازتها على جميع الأدلة التي تدينه وبعد اعترافاته في التحقيق.

قررت متابعته بهذا الحكم.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهر أكتوبرمن سنة 2017، حينما أقدم المتهم الذي يبلغ من العمر 23 سنة، ويقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب.

باقتراف جريمة قتل راحت ضحيتها مالكة الغرفة التي كان يكتريها بتطوان، وهي سيدة تبلغ من العمر 78 سنة.

حيث تمّ العثورعليها مخنوقة بواسطة وشاح قطني عليها أثار الجروح.

يشار إلى أنّ المتّهم قبض عليه من طرف عناصر القوات المسلّحة الملكية وهو يحاول اختراق الحدود الشرقية للمملكة في اتجاه الجزائر بطريقة غير مشروعة.

ويشيرالمصدر نفسه، إلى أنّه تمّ ضبط المعني بالأمر متلبّسا بحيازة قطع مجوهرات يشتبه في كونها عائدة للضحيّة.