الحلال والإستقرار مطمحي.. فهل من مجيب…

الرقم السري :

138454

الحلال والإستقلال مطمحي.. فهل من مجيب…

من ولاية تيارت نحملكم من خلال هذا الركن إلى واحدة من بناتها. أبت إلا أن تشاركنا رغبتها الملحّة في أن تبني بيتها وتحقق رغبتها في الحلال والإستقرار. صاحبة إعلاننا هذا تبلغ من العمر45ربيعا، مطلقة بدون أولاد، تجربة روت تفاصيلها بكل مرارة. مشيرة إلا أنه ولولا تمسكها بالصبر والطاعة لما رغبت في ترميم حياتها من جديد.

جميلة ومحترمة، سيدة بيت من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، تريد أن يجمعها القدر برجل تقي يخشى الله. يكون محترما وجادا، ترعاه وتمنحه ودها وتكون له قرة عين وخير متاع، تفضله من الغرب أو الوسط، عاملا مستقرا. سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهم إن كان مطلقا أو أرملا بأولاد. كما أنها تؤمن بمبدأ العدل لمن يمنحها كمقابل العدل والمساواة.

الرقم السري :

138455

بنت القبائل لمن يريد أن يهنأ ويرتاح طول العمر

إلى منطقة القبائل، نعرج لنحمل لكم رغبة حرفية تمتهن الخياطة التي اتصلت بنا وأعربت عن خالص نيتها. في أن تكمل مشوار عمرها إلى جانب رجل يصونها ويقدرها ويكون سندها، عزباء في من ال50من عمرها. ذات همّة عالية وخصال طيبة، متوسطة القامة، وجميلة الشكل، سليلة أسرة كريمة ومحافظة. إنسانة ترى أن كينونتها ستزداد رفعة إلى جانب من يحفظ الودّ ويصون العهد.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا الحلال وأن تعمر الدار وتجد روحا تسكن إليها، رجل يعي معنى المسؤولية. شرطها أن يكون من إحدى مناطق الشرق أو من إحدى مناطق القبائل أو الوسط، سنه لا يتعدى 60 سنة. تقبله مطلق أو أرمل بأولاد تسعد برعايتهم والوقوف إلى جانبهم، و حبذا لو يكون عاملا مستقرا.

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