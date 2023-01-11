الحماية المدنية: ترقية 1709مستخدم إلى رتبة أعلى

أاعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن حركة ترقية مست 1709مستخدم تم ترقيتهم إلى رتبة أعلى. وذلك في إطار المخطط السنوي لتسيير المستخدمين. وكذا متابعة الحياة المهنية لمستخدمي القطاع.

وحسب بيان ذات المصالح تم ترقية إلى رتب أعلى 1709 مستخدم من الحماية المدنية. بينما بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية تم ترقية 1632مستخدم. منهم 55 لرتبة مقدم، 263 لرتبة رائد، 30 للرتبة طبيب رائد، 204 لرتبة نقيب، 203 لرتبة ملازم أول، 93 لرتبة ملازم، 325 لرتبة مساعد و 459 لرتبة رقيب.

وأضاف بيان المديرية الحركة الترقية مست المستخدمين الشبيهين حيث تم ترقية 1 لرتبة متصرف مستشار، 6 لرتبة متصرف رئيسي، 3 لرتبة مساعد متصرف، 9 لرتبة ملحق إداري رئيسي، 12 لرتبة عون إدارة رئيسي، 7 لرتبة عون إدارة، 3 لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي، 3 لرتبة كاتب مديرية رئيسي، 4 لرتبة كاتب مديرية و10 لرتبة كاتب.

الترقية مست مستخدمي الصحة العمومية، ليتم ترقية 1 لرتبة جراح أسنان عام رئيس، 5 لرتبة جراح أسنان عام رئيسي، 1 لرتبة صيدلي عام رئيسي. أما بخصوص مستخدمي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية فتمت ترقية، 3 لرتبة مفتش تقني متخصص في الموصلات س س و.