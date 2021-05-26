الحماية المدنية تطلق الحملة الوطنية للوقاية من أخطار موسم الإصطياف والإستجمام

ستنظم المديرية العامة للحماية المدنية، الحملة الوطنية للوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الإصطياف والإستجمام.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الحملة ستكون ابتداء من 27 ماي، في إطار التحضير لموسم الاصطياف ومكافحة حرائق الغابات.

وأوضح البيان، أن الحملة ستتطرق إلى الوقاية من أخطار البحر، الغرق في المجمعات المائية، الوقاية من حرائق الغابات.

بالإضافة إلى التسمم العقربي، حوادث المرور والتسممات الغذائية، وذلك باحترام الشروط والإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.

وسطرت المديرية العامة للحماية المدنية برنامجا ثريا ومتنوعا بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الميدان.

سيتم وضع حيز التنفيذ النشاطات المبرمجة والسهر على ضمان نشر واسع لمختلف النصائح والإرشادات الوقائية من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف.

وأضاف البيان، أن المدير العام للحماية المدنية، أسدى تعليمات إلى مختلف مدراء ولايات الجنوب، لحماية ووقاية النخيل.