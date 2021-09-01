الحماية المدنية: لا خسائر بشرية في حريق مصنع الشكولاطة ببئر توتة

صرح بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، أنه لم يتم تسجيل خسائر بشرية في الحريق الذي شب ليلة أمس بمصنع الشوكولاطة في بئر توتة.

وقال بن خلف الله في تصريح للوكالة الأنباء أنه تم تسخير 28 شاحنة إطفاء وسيارتي إضاءة وسيارتي إسعاف من أجل التحكم في الحريق والسيطرة عليه، ومنع إنتشار ألسنة اللهب ووصولها الى المصانع المجاورة.

كما تدخل في العملية عدد من وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة، وتم الاستعانة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل .

وأضاف الملازم أن الجهات المختصة هي من ستحدد ظروف وملابسات هذا الحادث لاحقا.

وشب الحريق ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بمنطقة النشاطات سيدي عباد بتسالة المرجة ببئر التوتة، في مخزن المواد الأولية لمصنع مختص في انتاج للشكولاطة الممتد على مساحة 6000 متر مربع.

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