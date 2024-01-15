الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية في خليجِ عدن بعدد من الصواريخِ البحرية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الاثنين، أن قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن كانت متجهة إلى الكيان الصهيوني.

وحسب ما صرح به المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع، فإن الاستهداف تم بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

ولفت ذات المتحدث إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظة لأبشع أنواع المجازر من قبل الكيان الصهيونيّ، وفي إطار الردّ على العدوان الأمريكيّ البريطانيّ على البلاد.

وأكد أن “القوات المسلحة اليمنية تعتبر كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة في العدوان على بلدنا أهدافا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا”. مضيفا أن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب”.

‏وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض قرار منعِ الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ونوه بأن “القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات عدا موانىءِ فلسطين المحتلة وأنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاعِ والتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني”.

وللإشارة أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري اليوم الاثنين، أن صاروخا أصاب سفينة أمريكية، جنوب شرق ساحل عدن، بعد ساعات من إسقاط الأمريكيين صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.