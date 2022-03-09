الخارجية الروسية: نعول على تقدم أكبر في المفاوضات مع أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الروسيةوزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تأمل في تحقيق تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وأوردت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء: “إن الاتفاقات لا يتم احترامها في كثير من الأحيان. ندعو الجانب الأوكراني إلى عمل ما في وسعه لضمان الخروج الآمن للمدنيين. ونأمل في تحقيق خطوة ملموسة إلى الأمام خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات”.

كما أضافت زاخاروفا أن الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية التي عقدت في 7 مارس في بيلاروس أسفرت عن تقدم معين. خاصة فيما يخص ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق القتال.

مشيرة إلى أن حوالي مليوني شخص في أوكرانيا تقدموا إلى السلطات الروسية بطلب الإجلاء. وقد جرى انتقال حوالي 140 ألفا منهم إلى أراضي روسيا.

وأكدت زاخاروفا، إن الأهداف المطروحة المتمثلة في عودة أوكرانيا إلى أسس سيادتها المثبتة في إعلان استقلالها الذي كان ينص على وضعها الحيادي وتعاونها مع روسيا، سيتم تنفيذها. مضيفة أن موسكو تعول على أن تقف السلطات الأوكرانية الموقف نفسه.

وكان ممثلو كل من موسكو وكييف أعلنوا سابقا أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لم تثمر عن نتائج مرجوة. فيما ستعقد الجولة الجديدة في بيلاروس في أقرب وقت.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار. كما أنهما أشارا إلى تحريك الأمور في موضوع الممرات الإنسانية، بعد فشل إطلاقها يوم الاثنين الماضي.

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