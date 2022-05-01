الخبراء يحذرون من عودة كورونا وينصحون بإجراءات إحتياطية

مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا من جديد في الولايات المتحدة. حث خبراء الصحة المسؤولين عن إتخاذ إجراءات إحتياطية على مجابهة أي إحتمال موجة محتملة من التفشي.

من جهتها، أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الفيروس سكان المناطق الساخنة بارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة العامة بسبب ارتفاع حالات المرض الشديد إلى مستويات غير متوقعة.

وكان مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أعلن أنه من المتوقع أن يصبح لدى العلماء ومسؤولي الصحة بحلول هذا الصيف فكرة أفضل عن نوع الجرعة التنشيطية اللازمة لمواجهة المرحلة التالية من جائحة فيروس كورونا. وموعد إعطاء هذه الجرعة.

وأوضح أنه سيكون من الصعب جدا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد هذا الفيروس بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة. مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم.

كذلك إستبعد، أن تقضي الولايات المتحدة على كوفيد-19. ولكن يجب أن تسعى جاهدة للسيطرة على الفيروس والخروج من مرحلة الوباء الحاد. لافتا “عندما قلت إننا لم نعد في تلك المرحلة الحادة فإن هذا لا يعني أن الجائحة انتهت. الأمر بأي حال من الأحوال. ما زلنا نواجه جائحة عالمية”.

طالع أيضا

الصحة العالمية تحذّر من “ظاهرة عالمية” مقلقة بسبب كورونا