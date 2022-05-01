الخبراء يحذرون من عودة كورونا وينصحون بإجراءات إحتياطية
مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا من جديد في الولايات المتحدة. حث خبراء الصحة المسؤولين عن إتخاذ إجراءات إحتياطية على مجابهة أي إحتمال موجة محتملة من التفشي.
من جهتها، أوصت المراكز الأميركية لمكافحة الفيروس سكان المناطق الساخنة بارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة العامة بسبب ارتفاع حالات المرض الشديد إلى مستويات غير متوقعة.
وكان مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أعلن أنه من المتوقع أن يصبح لدى العلماء ومسؤولي الصحة بحلول هذا الصيف فكرة أفضل عن نوع الجرعة التنشيطية اللازمة لمواجهة المرحلة التالية من جائحة فيروس كورونا. وموعد إعطاء هذه الجرعة.
وأوضح أنه سيكون من الصعب جدا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد هذا الفيروس بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة. مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم.
كذلك إستبعد، أن تقضي الولايات المتحدة على كوفيد-19. ولكن يجب أن تسعى جاهدة للسيطرة على الفيروس والخروج من مرحلة الوباء الحاد. لافتا “عندما قلت إننا لم نعد في تلك المرحلة الحادة فإن هذا لا يعني أن الجائحة انتهت. الأمر بأي حال من الأحوال. ما زلنا نواجه جائحة عالمية”.
طالع أيضا
الصحة العالمية تحذّر من “ظاهرة عالمية” مقلقة بسبب كورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد التي يتم إجراؤها ترك العالم في حالة عمى حيال إستمرار تطور الفيروس وتحوراته الخطيرة المحتملة.
و كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل. وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020. كما رحّب بهذا الإتجاه الجديد في مسار الفيروس. إلا أنه حذّر من أن إنخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الإختبارات. التي تجرى للكشف عن الإصابات بالفيروس.
وأضافت الصحة العالمية “هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط إنتقال الفيروس وتطوره. معقبا عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة”.
و قال مدير منظمة الصحة العالمية: “هذا الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول ستتوقف عن البحث عنه”. مشيرا إلى أنه “ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل”. وحذر من أن “ظهور متحور جديد خطير لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا”. مضيفا أنه “على الرغم من انخفاض عدد الوفيات، إلا أننا ما زلنا لا نفهم العواقب طويلة المدى للإصابة على الناجين”.