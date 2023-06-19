الخضر وصلوا فجرا والجمهور العنابي في الموعد

حط وفد المنتخب الوطني، فجر اليوم الاثنين، الرحال بمدينة عنابة، قادما من الكاميرون، بعد مواجهة أمس، أمام منتخب أوغندا.

وفي حدود الساعة الـ 04:30 صباحا، حطت طائرة الخضر. بمطار “رابح بيطاط” بعنابة، تحسبا للمباراة الودية أمام تونس، غدا الثلاثاء، بملعب 19 ماي.

وتفاجأ رفقاء الوافد الجديد حسام عوار، بالاستقبال المميز، الذي خصصه لهم الجمهور العنابي. بالرغم من وصول الخضر، في وقت مبكر من فجر اليوم.

واستقبل الجمهور العنابي الشغوف، لاعبي الخضر، بالألعاب النارية والأهازيج الممجدة للمنتخب، ما يؤكد بأن مباراة الغد أمام تونس، ستلعب أمام جماهير غفيرة.