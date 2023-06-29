الخضر يتجنبون كبار إفريقيا في تصفيات مونديال 2026

ضمن المنتخب الوطني الجزائري، دخوله غمار تصفيات كأس العالم 2026، في المستوى الأول، بعدما حافظ على مركزه الرابع إفريقيا، في التصنيف الدولي. الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن شهر جوان الجاري.

وسيتجنب بذلك الخضر، التواجد رفقة أقوى منتخبات القارة السمراء. باعتبار أنهم سيكونون في المستوى الأول رفقة كل من مصر والسنغال وتونس والمغرب وكودت ديفوار ونيجيريا والكاميرون ومالي.

ويرتقب أن تقام قرعة التصفيات الخاصة بمونديال 2026 المقرر إجراؤه بالشراكة بين أمريكا وكندا والمكسيك، يوم الـ 12 جويلية الداخل، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان. على هامش أعمال الجمعية العامة العادية لـ”الكاف”.

وسيتم وضع الـ54 منتخبا في 6 أوعية مختلفة، يضم كل منها 9 منتخبات. بالاعتماد على تصنيف الفيفا الأخير الصادر اليوم الخميس، الـ 29 جوان 2023.

ويسعى رفقاء رياض محرز، لتعويض خيبة التصفيات الأخيرة، والإقصاء المر في إياب اللقاء الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022 أمام الكاميرون. والعبور إلى المحفل العالمي لخامس مرة في تاريخ الجزائر، بعد سنوات 82 و86 و2010 و2014.

وجاءت مستويات المنتخبات الإفريقية الـ 54 المعنية بتصفيات مونديال 2026 على النحو التالي: