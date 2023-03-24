المنتخب الوطني مرتقب هذا الأحد بتونس

يرتقب أن يحل المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد غد الأحد، بالعاصمة التونسية، تحسبا لمواجهة نظيره من النيجر، ضمن التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2023.

وفضلت “الفاف” بالتشاور مع الناخب الوطني جمال بلماضي، التنقل إلى الجارة الشرقية قبل 24 ساعة فقط، عن اللقاء المرتقب بين الخضر والنيجر.

وكانت اتحادية النيجر، قد اختارت استقبال رفقاء القائد رياض محرز، بالملعب الأولمبي “حمادي العقربي” برادس بتونس، هذا الاثنين بداية من الساعة الـ 17:00، برسم الجولة الـ 4 من دور المجموعات.

يذكر أن تشكيلة الخضر تتصدر، المجموعة السادسة بـ 9 نقاط من أصل 9 ممكنة. وعلى بعد 5 نقاط عن أقرب الملاحقين منتخب تنزانيا.

ويحتاج أشبال بلماضي، لنقطة وحيدة فقط من لقاء الاثنين أمام النيجر، من أجل ضمان تأهلهم رسميا إلى “كان” كوت ديفوار قبل جولتين من ختام دور المجموعات.