الخضر يواجهون “أسود التيرانغا” وديا بداكار سبتمبر القادم

توصلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مع نظيرتها السنغالية إلى اتفاق رسمي، من أجل برمجة لقاء ودي بين الخضر وأسود التيرانغا، شهر سبتمبر المقبل.

وكشفت “الفاف” اليوم الاثنين، في موقعها الرسمي، بأن اللقاء الودي. سيلعب يوم الـ 12 سبتمبر المقبل، بملعب “عبدولاي واد” بداكار، بداية من الساعة الـ 20:00 بتوقيت الجزائر.

كما أوضحت الاتحادية، بأن المواجهة ستكون قوية بين حاملي آخر نسختين من كأس أمم إفريقيا 2019 و2021.

وستكون المواجهة بين المنتخب الوطني، ونظيره السنغالي، الأولى من نوعها منذ نهائي “كان” 2019 بالعاصمة المصرية القاهرة، الذي فاز به يومها الخضر، بفضل هدف بغداد بونجاح.

وفي المقابل، أبرزت الفاف. بأن الودية المرتقبة يوم الـ 12 سبتمبر القادم. ستكون محطة تحضيرية لنهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار، ما بين جانفي وفيفري 2024.

وكذلك، التحضيرات الخاصة بتصفيات مونديال 2026، باعتبار أن الجولتين الأولى والثانية مقررتان شهر نوفمبر القادم.