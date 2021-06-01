الخطوط القطرية تعلّق الرحلات من الدوحة إلى الجزائر

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الخطوط القطرية تعلّق الرحلات من الدوحة إلى الجزائر
بقلم أمينة داودي

أفادت الخطوط الجوية القطرية، أنها قررت تعليق كل الرحلات القادمة من الدوحة إلى الجزائر.

وأفادت في بيان لها، أنه سيتم الإكتفاء برحلات تنقل المسافرين من الجزائر إلى الدوحة، طبقا لتعليمات السلطات الجزائرية.


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