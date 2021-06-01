الخطوط القطرية تعلّق الرحلات من الدوحة إلى الجزائر

أفادت الخطوط الجوية القطرية، أنها قررت تعليق كل الرحلات القادمة من الدوحة إلى الجزائر.

وأفادت في بيان لها، أنه سيتم الإكتفاء برحلات تنقل المسافرين من الجزائر إلى الدوحة، طبقا لتعليمات السلطات الجزائرية.