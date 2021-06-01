الخطوط القطرية تعلّق الرحلات من الدوحة إلى الجزائر
أفادت الخطوط الجوية القطرية، أنها قررت تعليق كل الرحلات القادمة من الدوحة إلى الجزائر.
وأفادت في بيان لها، أنه سيتم الإكتفاء برحلات تنقل المسافرين من الجزائر إلى الدوحة، طبقا لتعليمات السلطات الجزائرية.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1003325
-
تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية، خنشلة، مساء الثلاثاء، على الساعة 21 و05 دقائق. بحي المقبرة الإسلامية. لأجل ثعبان داخل مسكن أرضي. يبلغ طوله حوالي 1…
-
وضع أمن ولاية مستغانم خطة أمنية، في إطار تأمين امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة جوان 2021. حيث تم وضع تشكيل أمني على مستوى المراكز والبالغ…
-
تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من العثور على الغريق المفقود في عرض البحر بشواطئ ولاية سكيكدة. وتم تحديد موقع الجثة على بعد 300 متر من شاطيء…
التعليقات (0)