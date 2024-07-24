الخلود السعودي يمنح مهلة أخيرة لعيسى ماندي !

منحت إدارة نادي الخلود السعودي، مهلة للدولي الجزائري، عيسى ماندي، تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، للرد نهائيا حول العرض الذي تقدمت به إليه.

وكشف موقع “الميدان” السعودي اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات. بين مسؤولي الخلود ونظرائهم من فياريال الاسباني، وصلت لمراحل متقدمة، ولم يتبق سوى موافقة ماندي النهائية.

كما أبرز الموقع ذاته، نقلا عن مصادره الخاصة، بأن مسؤولي الخلود. اقتربوا من حسم صفقة مدافع الخضر، تحسبا لضمه الصائفة الحالية.

مشيرا إلى أن إدارة النادي السعودي، منحت عيسى ماندي، مهلة إلى نهاية الأسبوع الجاري، من أجل الرد النهائي.