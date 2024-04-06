الخنافس تغزو طرقات السعودية

أظهرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي ظاهرة غريبة شهدتها بعض مناطق السعودية أثارت رعب وفزع الأهالي. حيث غزت الخنافس شوارع السعودية.

وأثارت ظاهرة الخنافس اهتمام الكثير من الناس، خاصة مع تباين التكهنات حول أسبابه.

وقد تشكل هذه الحشرة بعض المخاطر على صحة الإنسان، خاصة في حال تعرضه للدغاتها. كما قد تلحق الضرر بالمحاصيل الزراعية والممتلكات.

وتتعدد أنواع الخنافس التي تظهر في السعودية، إلا أن أكثرها شيوعا هي الجيفية (Dermestidae) والأرضية (Carabidae).

كما أن الأسباب المحتملة لظهور هذه الحشرة، خاصة في السعودية، قد تكون في تغيرات درجات الحرارة. وهطول الأمطار في الفترة الأخيرة من العوامل التي أسهمت في تكاثر الخنافس.

وقد يكون وجود كميات كبيرة من المواد العضوية، مثل بقايا الحيوانات والنباتات، من العوامل التي تجذب هذا النوع من الحشرات.